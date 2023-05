La situación de la congresista liberteña Magaly Ruiz Rodríguez se complica casi tres meses después de que un extrabajador de su despacho denunciara que se apropiaba de parte de su salario en complicidad con su exasesor principal, Johnny Romero Nima.

El último lunes, durante una sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria, que ve el caso de la también exregidora de la Municipalidad Distrital de La Esperanza (MDLE), una extrabajadora suya afirmó que cuando se desempeñaba como coordinara regional de Ruiz en Trujillo, entre enero y agosto del año pasado, esta le pidió un “aporte”.

Denuncia

La extrabajadora en mención fue identificada como Cecilia Victoria Vásquez Dávila, quien participó de la sesión desarrollada de manera semipresencial como “testigo solicitada”.

La mujer, abogada de profesión, aseguró que trabajó como “coordinadora regional” desde el 31 de enero hasta el 1 o 2 de agosto de 2022.

Aseveró que durante ese periodo, la “señora congresista” le solició “directamente” un “aporte”, [...] “ya que todos los trabajadores ya estaban dando”. “Requirió también que yo forme parte de esa solicitud de la congresista”, respondió Vásquez ante las preguntas de la presidenta de dicha comisión, Karol Paredes Fonseca (Acción Popular).

No obstante, a diferencia de Carlos Marina Puscán, quien en marzo denunció que hacía un aporte voluntario de S/ 1.500 por concepto de caja chica, la testigo afirmó que no le pidió una cantidad exacta.

Además, la abogada aseguró que no accedió al pedido de la parlamentaria y que tampoco tenía conocimiento de que se le había hecho la misma solicitud a otros trabajadores del despacho de la legisladora por Alianza para el Progreso (APP). “[...] Yo tengo principios, soy una gran profesional”, enfatizó.

Tras ser preguntada por la parlamentaria Ruth Luque Ibarra (Juntos por el Perú - Cambio Democrático) si ella renunció o fue cesada del cargo que desempeñaba, Vásquez respondió: “Me cesaron, no renuncié. [...] Definitivamente, supongo que fue el tema de [no aceptar]. No estaba de acuerdo. [...] Como abogada que soy, manejo principios en cuanto a la verdad y la justicia. [...] Quise comunicarme con la congresista, pero nunca me respondió”, señaló.

Posteriormente, tras la participación de la congresista Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular), Cecilia Vásquez recalcó que tampoco estaba dispuesta a acceder al pedido de Ruiz porque “soy mamá separada, tengo tres hijos y el sueldo [que ganaba] no me alcanzaba”.

Posición

Antes de la participación de su extrabajadora, Magaly Ruiz, de manera presencial, pidió archivar su caso, pues aseguró ser inocente. “A la comisión le pido separar la paja del trigo. [...] Solicito que la decisión política sea justa y no ajustada al linchamiento de redes, que ya bastante daño me ha hecho. [...] Se ha demostrado que no he cometido delito”, manifestó.