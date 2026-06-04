El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Rolfe Barrios Castillo, ha iniciado una serie de supervisiones a los proyectos que ejecuta la comuna, con el objetivo de garantizar la ejecución eficiente de estos trabajos.

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En esta oportunidad, visitó el Estadio Municipal de Tayabamba para verificar el avance de esta importante infraestructura deportiva. Tras la fiscalización, informó que los trabajos se encuentran en un 87 % de ejecución. “Esta visita obedece a que se cumpla y que se culmine lo antes posible para ponerla al servicio de la población”, aseguró.

Agregó que la finalidad de estas inspecciones es garantizar que los proyectos “se desarrollen conforme a lo establecido”. También “asegurar su pronta culminación, para que esta moderna infraestructura pueda ser puesta al servicio de la población en el menor tiempo posible”.