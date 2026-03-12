Los conductores de microbuses, combis, colectivos y taxis de la provincia de Trujillo no acatarán hoy el paro nacional convocado por la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú.

A pesar de que en Trujillo los precios de los combustibles también incrementaron, debido a la rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú en Cusco, los hombres del volante decidieron trabajar para no perjudicar aún más su alicaída economía.

Acuerdo

Vicente Liñán, presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull), confirmó a Correo que tras la reunión con dirigentes que sostuvieron la tarde de ayer, se acordó no apoyar la medida convocada desde Lima.

Sin embargo, solicitó que las autoridades del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) fiscalicen los grifos de la ciudad, pues algunos habrían incrementado el precio de los combustibles a pesar de que tenían reservas.

Detalló, por ejemplo, que en algunas estaciones de servicio el precio del Diesel subió en un 40% y del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 120%.

José Villanueva, dirigente de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad (Astrell), también consideró que algunos grifos estarían especulando con sus tarifas, por lo que pidió sanciones.

Fiscalización

La jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, indicó que se reunió con representantes de Indecopi y Osinerming para conocer las acciones de fiscalización que realizan.

Detalló que en la región hay 280 estaciones de servicio. De ellas, el 60% se ubica en la provincia de Trujillo. Por ello, pidió a los encargados de ambas entidades acelerar las labores de revisión a estos establecimientos para asegurar que no se incrementen los precios sin sustento.

María del Carmen Olórtegui precisó que Indecopi informó que, a la fecha, “no han encontrado algo que tengan que sancionar”. Respecto a Osinerming, dijo que ellos verifican el stock de combustible en los grifos y “la flexibilización del transporte de combustible para evitar el desabastecimiento en las estaciones de servicio”.

La titular de la Defensoría, además, agregó que solicitó reforzar la fiscalización para que se puedan revisar todos los grifos trujillanos.

Tarifas

En tanto, el precio del GLP continúa subiendo en los grifos de Trujillo. Ayer, en la estación situada a en la intersección de las avenidas Miraflores y Federico Villarreal el costo de este combustible llegaba a S/ 14.99. En otros puntos, aún se podía encontrar a S/ 11.98.

Ante esto, más microbuses, combis y colectivos incrementaron sus tarifas. En los dos primeros el pasaje ahora cuesta S/ 2.50, mientras que en el tercero está a S/ 3. Los taxistas, en tanto, elevaron sus costos en S/ 2 y S/ 3 por destino.