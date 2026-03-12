Un muerto y cuatro heridos dejó el despiste y volcadura de un ómnibus de la empresa de transportes ETEFSA en el sector Alto Molino, en el distrito de Cochorco, provincia de Pataz.

MIRA ESTO| La Libertad: Delincuentes exigen cupos a profesores para que los dejen llegar a colegios

De acuerdo a las primeras informaciones, el vehículo, de placa de rodaje T6O-952, partió de la ciudad de Trujillo trasladando a trabajadores de una empresa minera.

El fallecido fue identificado como José García Sauna. Él era el conductor de la unidad. Los cuatro heridos, en tanto, fueron trasladados al centro de salud de Pataz, en donde se recuperan.

La Policía inició las investigaciones para determinar las causas de esta tragedia.