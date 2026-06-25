Un muerto y dos heridos dejó el derrumbe de una mina artesanal en el sector La Codicia del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.

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Autoridades de esa jurisdicción informaron que el accidente habría ocurrido a las 4 de la mañana de hoy, jueves, cuando los obreros ingresaron a laborar. Las víctimas habrían quedado sepultadas y fueron rescatadas por sus compañeros, luego de cuatro horas de intensa búsqueda.

Tras sacar los cuerpos de la mina, los trabajadores fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Quiruvilca.

En este establecimiento confirmaron la muerte de Wilder Morillo Morillo. Asimismo, los heridos fueron identificados como Joser Heiner Ruiz Morillos (20) y Danilo Javier Morillos Tumbajulca (23).

Al lugar de la tragedia también llegaron policías y representantes del Ministerio Público, para iniciar las investigaciones y determinar las causas de este mortal derrumbe.