Vecinos y transeúntes reportaron actos de vandalismo con pintas y grafitis en el histórico baluarte de don Juan Herrera y Valverde, ubicado en la cuadra 11 de la avenida España, en Trujillo.

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Las autoridades competentes han realizado en más de una ocasión trabajos para cubrir algunas pintas, pero a los pocos días gente con nulo respeto al patrimonio cultural y a los códigos de convivencia social vuelven a realizar los grafitis y dañar la estructura.

El baluarte conserva parte de los últimos vestigios de la antigua muralla colonial que protegía a Trujillo durante el siglo XIX de invasiones y saqueos de piratas.