Presuntos extorsionadores dejaron un cartucho de dinamita en los exteriores de una vivienda situada en la segunda cuadra del jirón Río de Janeiro en la urbanización Sánchez Carrión, en Trujillo.

VER MÁS: La Libertad: Chofer muere tras caer camioneta a barranco en Otuzco

De acuerdo con lo informado por la Policía Nacional, a las 8:30 de la mañana de ayer recibieron una llamada telefónica por parte del propietario del referido inmueble indicando que al salir de su casa para dirigirse a laborar notó que habían dejado un artefacto explosivo cerca de la puerta.

Cuando los agentes del orden llegaron al lugar, verificaron que se trataba de un cartucho de dinamita. De inmediato llamaron a los especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para retirar el artefacto. Los dueños del inmueble evitaron brindar declaraciones a la prensa y al cierre de esta nota no se confirmó si eran víctimas de extorsión.