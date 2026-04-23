Indignados. Un grupo de vecinos y dirigentes del distrito de Huanchaco protestó la mañana de hoy, jueves en los exteriores de la sede del Gobierno Regional (GORE) La Libertad debido al retraso que presenta la obra del Corredor Vial Huanchaco - Trujillo.

VER MÁS| Irregularidades en concurso para plazas del sector salud en La Libertad

Los manifestantes señalaron que las personas que transitan por esa carretera “sufren”, los vehículos se malogran y sus propiedades se están devaluando.

Recordaron que desde el año pasado están exigiendo al GORE La Libertad que presionen al Consorcio Vías Huanchaco para que avance con la ejecución de los trabajos, pero no lo hace.

Sin embargo, el gerente general del GORE La Libertad, Rogger Ruiz, recibió a una comitiva y le explicó que hace unos días se celebró una reunión de trabajo con miembros de la contratista y vecinos.

Como resultado de dicha coordinación, la contratista se comprometió a retomar labores pendientes. Se colocarán reductores de velocidad en el carril ya pavimentado. El 27 de abril se intervendrá en las zonas más críticas de la vía y el 15 de mayo se realizará el vaciado de concreto cerca a la entrada al aeropuerto.