Tres presuntas integrantes de la organización delictiva “Las Injertas de Los Pulpos” fueron detenidas en Trujillo tras ser acusadas de extorsionar a una empresaria de la provincia de Áncash.

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El operativo que permitió capturar a estas mujeres se dio luego de que una de sus víctimas denunciara ante el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huaraz (Áncash) que delincuentes le exigían el pago de S/ 5,000 para no asesinarla a ella ni a sus familiares.

Los agentes iniciaron las diligencias y determinaron que las amenazas provenían del distrito de Alto Trujillo, en la región La Libertad. Con esta información, un equipo viajó hasta esta jurisdicción y en coordinación con efectivos de la comisaría local intervinieron a tres féminas en el cruce de las avenidas Principal con 12 de Noviembre.

Las detenidas fueron identificadas como Karina Minchola Torres (22), alias “China”; Leslie Herrera Blas (20), apodada “Bombom”; y Alexandra Brighit Marcos Alvarado (24), conocida como “Barbie”, quienes serían presuntas integrantes de la banda “Las Injertas de Los Pulpos”.

Durante la redada, la Policía incautó cuatro teléfonos celulares y tarjetas bancarias. Lo decomisado será sometido a las diligencias correspondientes como parte de las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y determinar la participación de las mujeres en el ilícito.

Las tres detenidas fueron trasladadas a la comisaría de Alto Trujillo, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.