El jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, informó ayer que Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos” y quien está prófugo en el extranjero, sería el autor intelectual del atentado con dinamita a dos establecimientos de la licorería Tabaco y Ron, perpetrado en forma simultánea el último miércoles.

El alto oficial dijo que esta información pudo obtenerse tras la detención de dos presuntos autores materiales del ataque a las licorerías ubicadas en diferentes sectores del distrito de Víctor Larco Herrera.

Se trata de Rudy Saona Villanueva (33), “Chato Rudy”, y Benjamín Fernández Asmat (20), “Peluca”. El primero fue detenido en El Porvenir y se le acusa de haber dejado uno de los aparatos explosivos en la licorería, mientras que el segundo, capturado en Trujillo, habría almacenado la dinamita.

Según el general PNP, a los detenidos se les incautó celulares que tras analizar su contenido se obtuvo información valiosa del caso. Otros maleantes, alias “Sombra” y “Danny”, también habrían participado de los atentados y ya son buscados.

“Ya los tenemos identificados. Vamos a pedir su requisitoria internacional y nacional, pronto van a conocer a quienes dirigen a los menores y estas personas que dejan artefactos explosivos. Algunos (como Jhonsson Cruz Torres) están en el extranjero”, resaltó el general.

El jefe de la Policía reveló también que los delincuentes no usaron artefactos explosivos convencionales para el atentado a las licorerías, sino que emplearon un sistema electrónico (con un celular) que permite hacer estallar la dinamita segundos después de dejarla en un lugar.