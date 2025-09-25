Agentes del Departamento de Investigación Criminal de Trujillo atraparon a cuatro presuntos integrantes de la organización delictiva “Los Injertos de Los Pulpos Nueva Generación”. Esta banda es acusada de exigir cupos a profesionales de la salud que laboran en la provincia de Julcán, La Libertad.

La redada que permitió desbaratar a esta banda se dio luego de que una mujer denunciara que le exigían el pago de 20 mil soles para que la dejen trabajar tranquila. Ella también informó que varias de sus colegas también eran amenazadas en su centro de labores.

La Policía logró identificar que el número extorsivo fue activado por Mery Yuliana Fernández Castillo (20), alias “Ruca”, por lo que fue detenida. Además, se allanaron tres viviendas en el distrito de Alto y Trujillo y se logró atrapar a Víctor Alfonso Cabrera Castro (34), apodado “Mocho”; Leliz Eraldo Cabrera Mendocilla (43), conocido como “Momia”; y Carlos Henry Reyes Vega (18), alias “Sobrino”.

En su poder se les encontró 23 stickers, cinco celulares, tres fulminantes y una munición.