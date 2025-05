Blanca Panta llegó desde su natal La Unión, en la región Piura, hasta la ciudad de Trujillo para pedir a las autoridades que ayuden a ubicar a su hijo de 30 años que trabaja en una mina de la provincia de Pataz y que estaría dentro de esa lista de los 13 trabajadores que fueron secuestrados el último sábado.

Se trata de Darwin Javier Cobeñas Panta, quien se comunicó con su madre el viernes 25 de abril y que llevaba tres meses trabajando en una mina de Pataz.

“Me decía que me cuide, me dijo que estaba bien. Me dijo que me llamaría un par de días y desde esa fecha ya no se comunicó conmigo. Todos los días trato de comunicarme, pero nada”, indicó Blanca Panta, en declaraciones a Sol TV Noticias.

Cobeñas Panta era el sustento de su familia en Piura, velaba por su mamá y su hermana de 13 años.

“Quiero que mi hijo aparezca. Él quedó como responsable de su hermanita que está triste y llorando por su hermano”, apuntó.

También pidió que cualquier información sobre el paradero de su hijo pueden llamar al 944520220.

“Le pido a las autoridades competentes que se apiaden de ellos. Pónganse la mano al pecho y únanse a esta búsqueda que los necesitamos”, puntualizó.