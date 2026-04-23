Si hay algo que sobra en el popular Carlos A. Mannucci, es fe. El equipo tomó con buen ánimo el empate ante ADA en Jaén y ahora se prepara para visitar a Universidad César Vallejo (UCV), en una nueva edición del clásico del fútbol trujillano.

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Panorama

Según el fixture de la Liga 2 Caliente 2026, la escuadra tricolor debía enfrentar el sábado en Trujillo a F.C. San Marcos por la cuarta fecha del torneo de ascenso, pero el cuadro ancashino decidió retirarse del torneo y el partido no se jugará. Por tal motivo, Mannucci sumará —de forma automática— tres puntos más en el Grupo A.

En ese contexto, el uruguayo Mario Viera y sus pupilos decidieron viajar el último miércoles a Otuzco para venerar la imagen de la Virgen de la Puerta.

“Esta tarde [del miércoles] visitamos Otuzco, Capital de la Fe, para encomendarnos en una santa misa a nuestra querida Virgen de la Puerta y ofrecerle todo el trabajo y compromiso a lo largo de la temporada”, publicó el club liberteño en sus redes sociales.

A la ciudad andina viajaron futbolistas, cuerpo técnico y directiva. Todos “se juntaron para fortalecerse como grupo y pedir por la salud y unión de toda la familia tricolor”.

Confianza

Repuesto ya del viaje a Otuzco, mañana el plantel volverá al Centro de Entrenamiento Tricolor en Trujillo con la cabeza puesta en el siguiente rival: el equipo dirigido por José Guillermo del Solar, Vallejo.

El esperado clásico trujillano está previsto para el sábado 2 de mayo, en el Estadio César Acuña Peralta, ubicado en el centro poblado menor de El Milagro, en Huanchaco.

Mannucci llegará al encuentro con un total de siete puntos en la clasificación general, mientras Vallejo, con un partido menos, debe ganar este lunes en su visita a Pirata FC de Chiclayo para aspirar a sumar seis unidades.

El duelo con los lambayecanos está programado para las 11 a.m., en el Complejo Deportivo 9 de Octubre, situado en la Capital de la Amistad.

A poco más de una semana para el primer partido del año entre Mannucci y Vallejo, el club tricolor tiene puesta ya la cabeza en el equipo de “Chemo” del Solar.