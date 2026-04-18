Carlos A. Mannucci empató 0-0 en su visita ante la Asociación Deportiva Agropecuaria (ADA) de Jaén, en el Estadio Víctor Montoya Segura, por la jornada tres de la Fase Regional del Grupo 1 del campeonato de la Liga 2 Caliente.

Fuerzas parejas

Cuando se jugaban los 17’, apareció de contragolpe el volante Joshep Rivera, quien superó al golero Josué Vargas; sin embargo, cuando iba a definir apareció el carlista Víctor Salazar para despejar el balón.

Foto: CAM

El tricolor respondió con un zapatazo del delantero Gilmar Rodríguez que pasó cerca del pórtico de Emile Franco. Luego, sobre los 35’, el mediocampista José Marina probó de larga distancia y el cuidavallas carlista Vargas tuvo que volar para ahogarle el grito de gol.

Foto: CAM

Ya en la segunda mitad, el DT tricolor Mario Viera ordenó el ingresó de Javier Núñez. El experimentado ariete cumplió y fue un dolor de cabeza para la defensa local.

Foto: CAM

Al final, los carlistas se trajeron un punto con sabor a triunfo en condición de visitante y que le permite afianzarse en puestos de clasificación a la Fase Final del torneo de la Liga 2.

Foto: CAM

ASÍ MARCHAN

Unión Comercio y Deportivo Llacuabamba comparten el liderato con 6 puntos. Luego, le siguen ADA de Jaén (5), Academia Cantolao (4), Mannucci (4), Pirata FC (4), San Martín (1) y César Vallejo (0).

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