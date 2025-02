El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, participó de una reunión con dirigentes del partido político Alianza para el Progreso (APP).

De acuerdo a la nota de prensa que enviaron personal cercano a APP, el cónclave tuvo como objetivo coordinar estrategias y fortalecer la presencia territorial con miras a los próximos comicios.

Pesos pesados

El encuentro contó con la participación de Martín Namay Valderrama, actual gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, quien según el propio Oscar Acuña Peralta, coordinador regional de APP en La Libertad, sería el posible candidato a la Región en las elecciones de 2026.

También estuvo presente Juan José Fort Cabrera, recientemente designado responsable político de APP en la provincia de Trujillo.

Un cuarto participante de esta reunión fue César Sandoval, secretario de organización de bases sociales de APP.

Durante el cónclave se reafirmó la importancia de la unidad y el trabajo conjunto para consolidar a APP como la principal fuerza política en La Libertad.

“APP es un partido con raíces profundas en La Libertad, y nuestro compromiso es seguir construyendo sobre esa base. Estamos aquí para fortalecer nuestra estructura y trabajar en equipo por el desarrollo de la región”, señaló Martín Namay.

En tanto, Juan José Fort habría habría resaltado la relevancia de esta reunión como un paso fundamental en la consolidación de APP.

Dijo el diálogo permanente entre las autoridades y los líderes territoriales es clave para garantizar el crecimiento del partido en el ámbito local y nacional.

No soy candidato

Correo se contactó con el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, y sobre el particular no negó la reunión. Sin embargo, aclaró que no es el posible candidato a la Alcaldia de Trujillo por APP.