Drástico. Mario Reyna Rodríguez, alcalde de Trujillo, descartó ayer tener entre sus planes ser candidato al municipio provincial en las elecciones de 2026, por el partido de César Acuña Peralta.

El burgomaestre agradeció la consideración del responsable político regional en la Libertad de Alianza para el Progreso (APP), Oscar Acuña Peralta, quien en la víspera reveló a Correo que Mario Reyna era la primera opción de los apepistas para presentarlo como aspirante al sillón edil de Trujillo.

“Descarto cualquier intento o pretensión de candidatear, por una simple y sencilla razón, la vida me ha enseñado que se camina paso a paso. Luego del fallecimiento de mi madre, la vida me enseñó que no se puede pensar en el mañana sin recorrer bien el presente. La vida me ha dado el reto de sacar adelante a la institución municipal, sin lograr ese objetivo, es imposible que pueda pensar en otro tipo de actividades. Quiero devolverle a Trujillo el sitial que jamás debió perder”, manifestó Reyna.

Agradecido

En este punto es importante recordar lo expresado por Oscar Acuña: “Mario Reyna es la primera opción para ser el candidato de APP a la alcaldía de Trujillo el 2026. Él ahorita está inscrito en APP y yo estoy seguro de que será nuestro candidato. Yo te lo confirmo”, enfatizó el dirigente.

Sin embargo, 24 horas después de ello, Mario Reyna respondió: “Yo agradezco que tengan buenas referencias de mi persona, pero como vuelvo a repetir, no está en mis planes candidatear. Yo jamás he pedido a nadie que me considere como candidato. Mi personalidad jamás ha sido ni será ir a pedir algo para mi persona, quienes me conocen saben cómo soy, pienso y actúo”, enfatizó.

Comentó también que ha escuchado invitaciones de otros partidos con mucho respeto, pero su interés no es ser candidato. “No tengo ningún acuerdo con nadie”, acotó.