Tomás Alva Villa, especialista en Derecho Electoral, advirtió ayer de un caso especial que puede darse en el proceso para elegir al próximo alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y que tiene como protagonista al actual burgomaestre Mario Reyna Rodríguez, quien ya ha inscrito su precandidatura por Alianza para el Progreso (APP) para tentar la posibilidad de quedarse en el cargo.

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El letrado explicó que de acuerdo con los plazos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los alcaldes en funciones que deseen postular a otra municipalidad deben solicitar licencia sin goce de haber hasta el 4 de setiembre de 2026 (30 días antes de las elecciones).

OJO

Sin embargo, el detalle con Mario Reyna es que, según el especialista Tomás Alva, no está obligado a solicitar dicha licencia y apartarse del cargo para enfocarse exclusivamente en su campaña electoral.

Señaló que debido a que Mario Reyna no fue elegido por voto popular como alcalde de Trujillo, sino que llegó al puesto mediante tracto sucesivo, debido a la vacancia que se aprobó contra Arturo Fernández Bazán, si desea postular para quedarse en el cargo la ley no le obliga a solicitar licencia sin goce de haber.

“Esto, conforme a la Ley N.º 26864 del reglamento del JNE y su jurisprudencia. El punto está en que él (Mario Reyna) postularía a la misma jurisdicción (Alcaldía de Trujillo). Si sus planes fueran candidatear a otro distrito, sí tendría que solicitar licencia”, indicó el abogado.

Correo buscó tener la versión de Mario Reyna sobre su decisión de solicitar licencia o no para iniciar una campaña electoral, pero no quiso hablar sobre el punto en cuestión. “Hay más gente interesada que yo mismo en eso. Aún faltan las elecciones internas. No hay candidatos oficiales”, acotó.