Una tarde de diversión terminó en tragedia. Un niño de 9 años que acudió con sus primos a bañarse y sofocarse del intenso calor en las aguas del río Virú, situado en el distrito y provincia de Virú, terminó siendo arrastrado por las fuertes corrientes y murió ahogado. La mañana del sábado, pescadores de la zona hallaron sus restos atrapados en una red en la playa El Carmelo.

El Caso

Los familiares del menor de iniciales J.A.M.C., que viven en el sector Ramal Cartavio, reportaron que a las 4 de la tarde del viernes, el mencionado desapareció en las aguas del río viruñero.

“No sé como se lo llevó el agua”, indicó Jeison, primo de la víctima en declaraciones a Radio Ke Buena Virú.

La noche de viernes, un grupo de agentes del serenazgo de Virú salieron a buscar el cuerpo de menor, pero sin fortuna. Esta mañana, un familiar que se dedica a la pesca lo encontró en el balneario de la mencionada jurisdicción.

“Hemos desplegado un equipo de serenos por el río Virú. Los pescadores nos alertaron (sobre el cuerpo). El río por la noche sube su caudal y lo arrastró (hasta la playa). Es un hecho doloroso”, indicó Jaime Arce Galicia, jefe de Seguridad Ciudadana de Virú.

El jefe de los serenos de Virú también resaltó que están atentos las 24 horas y ante cualquier emergencia salen a apoyar a la población.

Dolor y tristeza

El padre del menor lamentó a tragedia e indicó que esperaba hallarlo con vida.

“Gracias por el apoyo que nos brindaron. Me imaginé encontrarlo vivo, pero no fue así. Mis familiares lo han encontrado a las 6:30 de la mañana y me dijeron que estaba muerto”, señaló el padre de la víctima en Radio Ke Buena Virú.

El levantamiento del cadáver se realizó con el apoyo de serenazgo de Virú y de la comisaría de Víctor Raúl Haya de la Torre. Los detectives trasladaron los restos de J.A.M.C. hasta la morgue de Trujillo para la necropsia de ley correspondiente.

“Vimos la noticia y pedimos abrir las compuertas. He salido a pescar y lo hallé bien lejos de la bocana”, acotó un primo del menor que perdió la vida.

Los padres del menor protagonizaron dolorosas escenas de dolor.