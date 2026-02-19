Grandes cantidades de basura se han acumulado frente al mercado 16 de Enero y al policlínico de Essalud en el distrito trujillano de Florencia de Mora.

Vecinos de este sector aseguraron que los residuos sólidos llevan más de una semana acumulados en el sector. “El alcalde (Wilson Toribio) no manda a recoger la basura. Ofrece y ofrece, pero no cumple”, dijo una moradora al medio de comunicación digital Trujillo Limpio.

En las imágenes, además, se observa llegar a dos personas y dejar sus desechos en el lugar, conducta que también ha sido duramente cuestionada por los vecinos.

A menos de un año para que deje la alcaldía de Florencia de Mora, la gestión de Toribio Vereau se ha caracterizado por dos grandes problemas: el pésimo estado de las pistas y la falta de limpieza pública.