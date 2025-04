No quedará impune. El jefe de la Policía en la región La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, informó ayer que ha dispuesto que la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (UTSEVIT), y agentes de la comisaría Ayacucho inicien una investigación, para identificar a los malos conductores que el pasado Jueves Santo vulnerando la norma ocuparon el paseo peatonal en el jirón Pizarro.

Como se informó, aquel Jueves Santo, a las 9 de la noche, un grupo de choferes decidió ingresar al jirón Pizarro, cuadra 7, debido a que en las calles aledañas cientos de feligreses caminaban visitando iglesias como suele ocurrir en esta fecha religiosa.

Los conductores no tuvieron en cuenta que cometían una infracción y lo que es más grave aún es que circulaban al lado de personas e, incluso, niños.

Según testigos, cuando algunos ciudadanos les reclamaron por su mal accionar, los hombres al volante respondieron de mala manera y hasta tocaban sus bocinas, para exigir que los peatones se movieran de su camino.

DESLINDÓ

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, deslindó responsabilidad en este caso y dijo que mantener el control y realizar fiscalización en el tráfico es labor netamente de la Policía.

Sobre el particular el general Guillermo Llerena señaló que en ese paseo peatonal no se destacan a policías, ya que en teoría no deberían circular vehículos.

“Este es un caso especial, pero de igual forma estamos investigando, para determinar las acciones que vamos a tomar. Me informan que ese día la plaza estuvo llena de fieles y el tránsito restringido en muchos puntos y el personal del área estaba abocado a descongestionar y acelerar en varios puntos por las restricciones de la actividad religiosa, pero esto no es motivo para que estos conductores hayan ocupado una zona peatonal”, manifestó.

CÁMARAS

Como primera medida, la Policía ha solicitado las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona, para poder obtener las placas de los carros.

Además, se entrevistará a los vecinos para ver si ellos anotaron algunas matrículas de los vehículos infractores.

El general PNP Guillermo Llerena advirtió que de llegar a identificarse plenamente al mal conductor se le sancionará con la multa correspondiente.