La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Trujillo, capacitó a los comités provinciales de diversos partidos políticos de la capital de La Libertad, sobre las normas que regirán durante las elecciones primarias, proceso en el que se elegirán a los candidatos para las Elecciones Generales 2026.

Este servicio forma parte de las actividades de asistencia técnica que la ONPE brinda de manera gratuita a las organizaciones políticas y alianzas electorales. En esta ocasión, participaron los partidos Progresemos, Partido Político Perú Primero, Un Camino Diferente y Partido Democrático Federal.

Durante las sesiones se abordaron aspectos normativos y organizativos vinculados a las elecciones primarias bajo la modalidad indirecta, en la cual los delegados electos son los encargados de definir las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencias de la República (en fórmula), así como a representantes al Congreso y al Parlamento Andino.

Asimismo, se brindó información sobre las normas y procedimientos de democracia interna y el rol que cumple la ONPE en cada etapa del proceso, a fin de que las organizaciones políticas cuenten con la información necesaria para una participación adecuada y transparente.

De acuerdo con la Ley N° 28094, las organizaciones políticas que opten por realizar sus elecciones primarias mediante delegados pueden solicitar el apoyo de los organismos del sistema electoral para su elección. Dicho apoyo se traduce en la asistencia técnica que brinda la ONPE a los órganos electorales centrales, sin que ello implique asumir la organización del proceso, responsabilidad que recae exclusivamente en cada organización política.