El papa León XIV expresó un saludo de agradecimiento y bendijo al Seminario Mayor Arquidiocesano San Carlos y San Marcelo por sus 400 años de fundación, casa de formación sacerdotal que pertenece a la Arquidiócesis Metropolitana de Trujillo.

“El seminario es un don inmenso y exigente, pero nunca están solos en este camino”, expresó Su Santidad en una carta enviada desde Ciudad del Vaticano.

Robert Francis Prevost, además, recordó haber servido como profesor y director de Estudios de este seminario, y agradeció a Dios por los cuatro siglos de historia de esta institución.

“[...] Con estos sentimientos, como signo de cercanía, imparto de corazón la implorada bendición apostólica sobre la comunidad de este querido seminario y sus familias”, agregó el Sumo Pontífice.