Una pareja ingresó a robar a dos stands del centro comercial Oro Azul, situado en pleno Centro Histórico de Trujillo, y se llevó dos laptops, celulares, artículos de oficina y 11,500 soles en efectivo.

Los delincuentes habrían burlado la seguridad del establecimiento y lograron abrir los puestos la madrugada del miércoles.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de uno de los negocios afectados. Ahí se ve cuando un hombre y una mujer abren a la fuerza la puerta enrollable de una de las tiendas y se apoderan de todo lo que encuentran.

La Policía ya tiene en su poder las imágenes y las analizan para poder identificar a los autores de este ilícito. No se descarta que también estén detrás de otros robos perpetrados en los últimos meses en otros centros comerciales.