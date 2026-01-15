Un total de 17 internos del penal El Milagro, en Trujillo, considerados cabecillas y lugartenientes de organizaciones criminales, fueron rapados al estilo impuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y uniformados con prendas blancas antes de ser “lanchados” (trasladados) por personal del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) al penal de Ancón I, en Lima.

Entre los trasladados figura el hermano del apodado “Jolín”, el conocido ‘Chato Jimmy’, presunto cabecilla de la banda “Los Compadres” y acusado de ser el autor intelectual del atentado contra la sede de la Fiscalía, en la avenida Jesús de Nazareth, el 20 de enero de 2025.

Ranqueados

Entre otros de los “lanchados figuran” “Chiquillo Junior”, “Chino Verde”, “Gordo Huego”, “Cholo Hilario” y “Pacheco”, todos miembros de la organización delictiva “Los Pulpos”.

De la banda criminal “Los Causas Siempre en Acción” fueron trasladados “Cara de Cacho” y “Peludo”, En tanto, de la organización delictiva “Los Patrones del Norte” sacaron a los apodados “Edgar”, “Malca” y “Huaco”.

En la relación también se encuentra “Manzanero”, un peso pesado de la banda criminal “Los Malditos de Chicago”. De la organización delictiva “La Familia Elefante” figura “Julio” y de “Los Paisanos” un tal “Julio”. Cierran la lista “Yonatan” y “Julito”, de “La Jauría”.

“Muy bien”

Mario Reyna Rodríguez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), calificó como una acertada medida por parte del Inpe realizar este tipo de traslados de internos de alta peligrosidad a cárceles más seguras.

“Tienen que entender que el Estado es quien tiene el control de las cárceles y que estas son duras, sin comunicación. Además, yo insisto en que deben trabajar por el alimento, pues es la única forma de que entiendan que con las leyes no se juega”, enfatizó.