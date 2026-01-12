Un interno del penal El Milagro de Trujillo que había trepado la pared y trató de fugar fue sorprendido por agentes del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) evitando que logre su cometido.

Según información del INPE, el caso se registró la mañana de este lunes, cuando el personal que custodia el techo del pabellón 6 activó los protocolos de seguridad luego que se detectara al reo, identificado como Edgar Cotrina Osorio, en la zona denominada “tierra de nadie”. En este lugar se encontró al mencionado atascado en las concertinas que están ubicadas al ras del piso.

Cotrina Osorio viene cumpliendo una condena de 30 años por el delito de homicidio calificado. Él fue inmediatamente conducido al tópico para su evaluación médica por presentar múltiples cortes en el cuerpo. Posteriormente, fue evacuado de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo, por presentar heridas punzocortantes y penetrantes en el brazo izquierdo, pie derecho e izquierdo, y en la espalda.

Las autoridades comunicaron el caso a la Segunda Fiscalía Penal Corporativa para las diligencias de ley.