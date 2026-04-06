Desde Trujillo, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, rechazó cualquier insinuación de fraude en las Elecciones Generales 2026. Dijo que esa es una palabra que hay que borrar del vocabulario de las elecciones en el Perú y aseguró que la voluntad popular está garantizada en estos comicios.

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El funcionario respondió de esta manera luego de que el candidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzara duras críticas contra su persona y dejara entrever que ya no confía en el trabajo que realiza.

Como se informó, el exalcalde de Lima cuestionó que la ONPE solicitara que Fuerza Popular pague S/ 17 millones a cambio de que le entreguen las listas de electores utilizadas en la segunda vuelta de 2021. El monto fue precisado en un fallo judicial y corresponde al costo de producción y certificación de más de 2,5 millones de páginas, tanto impresas como digitales. Ocurre que el partido que lidera Keiko Fujimori denunció, sin pruebas, indicios de fraude en ese proceso.

ZANJADO

“Nunca hubo fraude, no hay una sola prueba que diga que hubo fraude. El juzgado nos dio la razón porque entregamos el padrón electoral, pero ellos (Fuerza Popular) querían las listas de electores, lo que significa huellas, firmas y fotos de los electores, cosa que es muy diferente. Cinco años después, el Poder Judicial nos da la razón y ya cuenta con esa información en digital, protegiendo los datos personales, como era nuestra intención desde un principio”, mencionó.

Señaló que más de 830 mil miembros de mesa a nivel nacional se están capacitando y serán ellos quienes dirijan las mesas de sufragio y los responsables de contar los votos en presencia de los personeros.

CAMBIOS

Piero Corvetto anunció que para este proceso electoral se estrenará una página web que ha sido creada para suplantar el flash electoral oficial que ofrecía la ONPE.

Indicó que la plataforma oficial estará habilitada una vez cerradas todas las mesas de votación. Esto ocurrirá a las 5 de la tarde, momento en el que se iniciará la difusión de los primeros resultados del proceso electoral. Sin embargo, comentó que para poder ver un mayor número de actas procesadas y computadas se tendrá que esperar aproximadamente a las 7: 30 de la noche.

“El escrutinio presidencial dura dos horas. Nuestra meta es llegar al 60% a las doce de la noche. Esta es una elección que la conduce la ciudadanía en presencia de los partidos políticos y con la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con trazabilidad del material electoral. Creo que se han hecho mejoras fundamentales y la ONPE garantiza que los resultados reflejen de manera plena la voluntad popular”, recalcó.