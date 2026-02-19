El consejero regional Robert De La Cruz aseguró que junto a algunos de sus colegas iniciaron un proceso de censura en contra de los gerentes de Salud, Cyntia Quesquén, y de Educación, Rufino Rodríguez, por la presunta negativa de ambos funcionarios de presentarse a citaciones en donde deberían rendir cuentas por el trabajo que realizan.

No asisten

De La Cruz informó que los gerentes fueron convocados en dos oportunidades por la Comisión de Proyectos Especiales del Consejo Regional, la cual preside, pero no asistieron a ninguno de los llamados, dejando plantados a los integrantes de ese grupo de trabajo y a funcionarios del Proyecto Especial Chavimochic, con quienes debían coordinar la viabilidad de futuros proyectos a favor de los sectores salud y educación.

“Hoy estamos iniciando un proceso de censura en contra de ambos funcionarios. Yo no voy a estar haciendo el papel de tonto, haciendo perder el tiempo a nuestros funcionarios de Chavimochic que estuvieron en dos reuniones esperando. Nosotros no somos juguete de nadie”, aseveró.

El consejero agregó que pedirá que la Mesa Directiva incluya este punto en la agenda de la primera sesión ordinaria que se desarrollará en marzo. Esto con la finalidad de que el pleno debata este punto. “Nosotros, como Consejo Regional, si votamos en mayoría a favor de la censura, la consecuencia es la separación del cargo de los funcionarios”, afirmó.

La moción de censura en contra de los gerentes de la gobernadora Joana Cabrera se presentó con la firma de los consejeros Samuel Leiva, Hans Aguilar y el mismo De La Cruz.

No responde

De La Cruz Rosas, asimismo, consideró que la gestión de la gerenta Cyntia Quesquén no estaría actuando con transparecia. “La gerente regional de salud debe dar un paso al costado, debe irse a su casa, debe retirarse. El año pasado vino al Consejo Regional, le dimos cinco días de plazo para que nos informe sobre una persona que había fallecido por negligencia médica en Moche, pero han pasado meses y no tenemos ningún informe”, detalló.