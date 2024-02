La rápida acción de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió recuperar una camioneta y la suma de 100 mil soles que habían sido robados a un ciudadano en el centro poblado El Milagro, jurisdicción de Huanchaco, en la provincia de Trujillo.

El personal de la comisaría El Milagro montó un operativo de “Plan Cerco” y encontró el vehículo de placa de rodaje T9K-921 a la altura de la intersección de la avenida Simón Bolívar y pasaje San Martín.

Policía recupera camioneta y 100 mil soles

Asimismo, hallaron el dinero que estaba en un sobre manila, que el agraviado había sacado de préstamo.

“Ahora (los delincuentes) dedican a quitar estas camionetas. Agradezco a la policía de El Milagro, al mayor, a toda su gente y agradezco a Dios, porque no opuse resistencia y no me hicieron nada”, indicó la víctima.