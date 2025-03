Las obras definitivas que se ejecutan en la quebrada San Ildefonso tienen como finalidad proteger a la ciudadanía de los distritos de Trujillo, El Porvenir y Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo, región La Libertad. Sin embargo, ayer, tras una lluvia de cinco horas, evidenciaron que no sirvieron de mucho, a pesar de que tiene un avance de más del 70%.

Diversas calles del distrito de El Porvenir y principalmente en el territorio 28 Mampuesto, en Trujillo, se convirtieron literalmente en riachuelos después de que se activó dicha quebrada y el agua y lodo empezó a discurrir por avenidas y calles.

LO ADVIRTIÓ

El alcalde del territorio vecinal 28 Mampuesto, Gerardo Reyes Torres, manifestó ayer que siempre advirtió que esas obras no eran las adecuadas para prevenir las inundaciones producto de las lluvias.

“Cuando yo cuestioné la forma cómo estaban colocando los diques, que para mí no significan ninguna protección, me dijeron que tenía que esperar que la naturaleza me muestre que me estaba equivocando. Ahora, llegó la naturaleza y las calles se vuelven a inundar. Eso no vale nada”, enfatizó el dirigente vecinal.

Las calles del sector Santa Lucía, en Mampuesto, quedaron inundadas. “He tratado de hablar con el gobernador César Acuña y el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, pero el primero no me responde y el segundo se hace el desentendido”, comentó.

POCA INTENSIDAD

Sobre el tema, el alcalde de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, dijo que hay lentitud en el trabajo de canalización de las aguas de la quebrada San Ildefonso hacia el río Moche.

“Felizmente este desborde es de poca intensidad. Esperemos que no llegue a gran magnitud”, expresó el alcalde Carranza Ventura.

Responsabilizó a la empresa Besalco Stracon del poco avance de los trabajos de canalización que debe culminar en el menor tiempo.

RECORRIDO

El agua de la quebrada apareció por su cauce en el sector Villa Hermosa, bajó por las calles Hipólito Unanue, Tomás Moscoso, Atahualpa y llegó a la explanada del cementerio Mampuesto. Luego siguió su trayecto a la ciudad de Trujillo, donde muchas otras calles quedaron inundadas.