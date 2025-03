Carolina Velasco Nalvarte, directora de la Dirección General del Gobierno Interior, advirtió ayer desde Trujillo que todo prefecto o subprefecto que incurra en proselitismo político será cesado del cargo inmediatamente.

“Estamos haciendo la supervisión de todas los prefectos y subprefectos distritales y estamos abocados a que ellos coadyuven en el tema de la seguridad ciudadana dentro de las plataformas en las cuales participan. Aunque no es una función principal, sí es importante su accionar en esta coyuntura, más siendo parte del Ministerio del Interior”, manifestó.

Cese inmediato

En esa línea, Carolina Velasco recalcó que ante denuncias o evidencias de que los prefectos o subprefectos están distrayendo sus funciones para incurrir en proselitismo político serán cesados.

“Estamos atentos a este tipo de denuncias. Vamos a verificarlas y si proceden emitiremos los informes. Desde acá les hago la exhortación para que procedan con total neutralidad y transparencia, de lo contrario los retiraremos del cargo”, resaltó.

Niega todo

Velasco descartó que en su gestión se haya designado a prefectos y subprefectos por ser militantes de Alianza para el Progreso (APP) como se señaló en un informe publicado en un medio de alcance nacional.

“Esas autoridades políticas fueron designadas en otra gestión (2023). No tiene nada que ver con mi gestión. Ahora bien, el detalle de la militancia política no es causal para que ellos puedan ser cesados de sus cargos. Es un derecho que ellos tienen y nosotros no podemos restringir o limitarlo. No obstante, sí es tendencioso que se diga que estamos designando autoridades por tener una determinada línea política. Eso es falso”, enfatizó.

Convenio

Reveló que otro tema que la trajo de vuelta por Trujillo es ver que se cumpla el convenio que se suscribió con el Gobierno Regional de La Libertad en cuanto a los espacios que serán asignados a la Prefectura dentro de lo que es hoy la Casa de Gobierno Regional.

“Este ambiente será compartido con el gobierno regional, para que funcionen la Prefectura, subprefectura y un ambiente para archivo. Eso se ejecutará en los próximos días”, indicó.

Carolina Velasco fue prefecta de La Libertad en dos ocasiones.