El suspendido sacerdote Luis Bazalar García llegó a Trujillo para impulsar el partido político Perú Federal, con el que aspira llegar a la presidencia del Perú en las elecciones de 2026. Durante su estancia en esta ciudad, criticó las gestiones del gobernador César Acuña, del ministro del Interior (Juan José Santiváñez) y de la presidenta Dina Boluarte. Además, dio a conocer algunas de sus propuestas, entre las que destacan “eliminar la delincuencia en 100 días”.

¿Por qué habría que votar por Perú Federal?

Todos los partidos, con excepción de Perú Federal, ofrecen lo mismo; es decir, todos defienden el mismo sistema económico y el status quo, de tal manera que son más de lo mismo y por eso la población está harta, asqueada y considero que la opción de Perú Federal es la única que podría realmente salvar a la patria.

Uno de los principales problemas del país es la inseguridad ciudadana. ¿Qué proponen para combatirla?

En 100 días eliminaremos la delincuencia, sí se puede. Haremos una inteligencia quirúrgica. Eso que antes se llamaba la PIP (Policía de Investigaciones del Perú) hoy puede ser el Escuadrón de Investigación Quirúrgico para tener una prevención detallada, milimétrica. También proponemos la reorganización de todo el Servicio (Dirección) Nacional de Inteligencia y que se descabece a los corruptos. Creemos que la Policía debe ser empoderada, de tal forma que en una lucha entre fuerzas del orden y delincuentes, si alguien sale abatido, no se le persiga (al policía).

¿Se puede acabar con la delincuencia en 100 días?

Sí se puede, pero no se quiere. Los delincuentes, por ejemplo, solo deberían comer una vez al día en las cárceles y trabajar para ganarse esas comidas. Las cárceles deben estar en lugares más alejados y eliminar completamente cualquier vínculo que tengan con el exterior, aislarlos completamente.

¿Cómo evalúa la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez?

Es inepto, incapaz y muy probablemente, habría que esperar lo que diga la justicia, corrupto.

Usted es crítico de la gestión de la presidenta Dina Boluarte, pero ¿por qué cree que los partidos políticos sostienen su gobierno?

Los partidos políticos garantizan la perpetuidad de una cadáver política porque están defendiendo intereses, cada partido ya es una organización, aparentemente, criminal, mafiosa y corrupta; entonces, garantizan este nuevo poder hasta que lleguen las próximas elecciones.

¿Qué opina de César Acuña, líder de un partido que apoya a Dina Boluarte?

Es inepto, incapaz y no tiene ni siquiera el corazón para poder estar de lado de los trujillanos y liberteños que han sido muertos por el derrumbe de un centro comercial.

César Acuña volvió a irse de vacaciones a pesar de los diversos problemas que azotan a la región. ¿Qué opina al respecto?

Toda su vida ha estado de vacaciones, él nunca ha hecho nada, o consideran que la población no se da cuenta que es inepto. No hace nada y cuando está aquí (en La Libertad) pareciera que tampoco está. La región está en un clima de total abandono.

¿Personas que apoyaron a Antauro Humala en su momento ahora están en Perú Federal?

Quiero hacer un reconocimiento importante al hermano y compatriota Fabián Quispe, secretario nacional de organización del partido, porque se ha encargado juntamente con Walter Gamonal, con Virgilio Acuña, con el doctor (Armando) Massé de establecer la organización más idónea a nivel nacional. Son hermanos que han sido traicionados por Antauro Humala y han reformado su conciencia y han actuado de manera organizacional para poder elaborar este proyecto.

Usted fue absuelto por la Corte Suprema de una sentencia por violación y a raíz de eso la Iglesia lo suspendió de sus labores sacerdotales. ¿Qué acciones ha tomado al respecto?

Estoy en una lucha por justicia y por ello he apelado a Roma (Italia). Se me acusó de algo falso y sin embargo, a diferencia del señor Juan Luis Cipriani que se calló, aceptó la pena, huyó y se recluyó en un monasterio como un minino, este cura se quedó 12 años para luchar por justica. He apelado para el ejercicio pleno, que es muy distinto a dejar de ser sacerdote. Se es sacerdote para toda la vida.