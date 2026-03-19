Inescrupulosos quemaron un contenedor de basura y el fuego afectó una minivan estacionada en la quinta cuadra del jirón Alfonso Ugarte, en pleno Centro Histórico de Trujillo.

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El dueño del vehículo, que prefirió no identificarse, relató que el fuego inició a las 2 de la mañana de hoy, jueves. Él descartó que haya recibido amenazas o sea víctima de alguna banda de extorsionadores.

“A las 2 de la mañana se produjo un incendio en la parte delantera del carro, pero no se sabe si ha sido atentado o algo. El vehículo ha sufrido las quemaduras en la parte delantera. Ya se ha puesto la denuncia para ver si hay algún delito”, indicó.

El afectado estimó que, por lo menos, necesitará unos S/ 3 mil para reparar su unidad.

La Policía revisará las cámaras de seguridad para identificar a los autores de este ilícito.