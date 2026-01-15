En lo que va del año, siete contenedores de basura han sido quemados por malos ciudadanos en diferentes puntos de Trujillo, informó ayer el gerente general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Roberto Portilla Lescano.

Ante esta situación, el funcionario ha planteado al alcalde Mario Reyna Rodríguez que cuando se concrete el proyecto de adquisición de las 300 cámaras de videovigilancia, 152 se instalen en puntos estratégicos donde se ubican los contenedores para poder identificar y tener evidencias que permitan denunciar al mal vecino por causar daño a bienes del Estado.

Portilla dijo que los contenedores no solo son quemados, sino que muchos otros están con daños porque la gente arroja desmonte (arena, pedazos de cerámica y ladrillos) en el recipiente.

“Debido a esa situación, cuatro compactadoras han sufrido desperfectos y cuesta S/ 50 mil reparar cada una de ellas”, indicó.