El poeta, filósofo y educador Ray Paz Quesquén presentará su primer libro de narrativa “In media res” este viernes 21 de noviembre, a las 7 de la noche, Fundación Cultural Banco de la Nación (jirón Orbegoso 652, centro de Trujillo).

En los comentarios participará el escritor Gonzalo Del Rosario, quien afirma que este libro “sintetiza la posmodernidad literaria en muchas de sus páginas: microficción, autoficción, no ficción, horror, erotismo e intertextualidad”.

Ray Paz es autor de los poemarios: Cartas a una reina (2014), Armonía musical de las esferas (2015), Porn*Art (2017), Progressio harmónica (2019), No moderno artificio (2020), Trilogía poética (2021) y Parábola de la canción popular (2023).