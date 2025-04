El centro comercial Real Plaza Trujillo aseguró que no tiene previsto reabrir su local el próximo 5 de mayo, como se anuncia a través de redes sociales, y que están dándole “prioridad” a “colaborar” con las investigaciones que inició el Ministerio Público tras la tragedia ocurrida el pasado 21 de febrero, cuando el techo del patio de comidas se desplomó y dejó seis personas muertas y más de 80 heridos.

Comunicado

“Actualmente, no tenemos previsto que se realice la reapertura bajo nuestro nombre ni bajo ninguna otra denominación. Nuestra prioridad sigue siendo colaborar plenamente con las investigaciones en curso”, indicó el establecimiento a través de un comunicado.

Real Plaza, asimismo, aseguró que están “enfocados en continuar brindando el soporte correspondiente a todas las personas afectadas”.

Observaciones

El centro comercial emitió esta respuesta luego de que el gerente de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Richard Asmat, asegurara que esperarán a que el Ministerio Público termine las investigaciones en Real Plaza para evaluar si ese establecimiento cumplió o no con levantar las observaciones de seguridad para una posible reapertura.

“Hasta el momento no hay ninguna disposición de reapertura, por eso no se ha retirado la cinta de clausura. Se tiene que levantar todas las observaciones porque el centro comercial fue declarado en riesgo; sin embargo, hasta el momento, no hay ningún informe sobre ello”, aclaró el funcionario el último martes.

Proceso

Como informó Correo en su momento, el Ministerio Público declaró compleja la investigación a Real Plaza, por lo que estableció que las diligencias se realicen en 8 meses.

Por ahora, los investigados por esta tragedia son Luis Santa María, gerente de Real Plaza en Trujillo; Misael Shimizu Mitsumasu, gerente general de ese establecimiento comercial; Julio Rivera Feijóo, quien firmó los planos de la obra; y Fernando Bazo Safra, encargado de la construcción.