Hoy se cumple un mes de la tragedia en Real Plaza Trujillo que dejó como saldo seis personas fallecidas y 93 heridas, según el último reporte del Ministerio Público. A pesar del tiempo transcurrido, no existe un panorama claro en relación a las investigaciones para determinar qué causó que el techo del patio de comidas colapse.

En cuanto a las acciones que ha desplegado la empresa para atender a cada una de las víctimas y sus familiares, tampoco habría un sendero abierto y transparente. Impera el hermetismo y eso solo está generando desconfianza.

No ha acuerdo

David Acosta Acosta, abogado del joven Jhosmar Rodríguez Cruz, quien el día del accidente sufrió la amputación de una pierna para poder ser rescatado de los escombros, comentó ayer que a la fecha no hay ningún acuerdo indemnizatorio en favor de su patrocinado, porque la empresa supuestamente no le contesta.

“No nos dicen sí o no con respecto a la procedencia del acuerdo. El plazo máximo para contestarnos se superó el viernes 14 de marzo, pero ya estamos jueves 20 de marzo y no responden. Esto es una falta de respeto”, enfatizó el letrado.

En ese sentido, advirtió que si la empresa Real Plaza persiste en su presunta posición de no responder, ejercerá las acciones legales correspondientes.

“Si no se comportan como una empresa seria, vamos a accionar legalmente y para ello tenemos el respaldo del Colegio de Abogados de La Libertad que patrocina ad honorem a todas las víctimas que así lo requieran”, indicó.

Correo también se contactó con la familia de Harumi Carbajal Vásquez, joven trabajadora de Ripley y enamorada de Jhosmar Rodríguez. Ella perdió la vida tras el desplome del techo del patio de comidas de Real Plaza.

Fue la prima de la víctima, Yuri Carbajal, quien amablemente dijo que la familia había decidido no hablar sobre el tema, ya que es su abogado la persona autorizada para ofrecer declaraciones.

Nada formal

En efecto, el abogado Eduardo Muñoz Paredes explicó que se han sostenido reuniones preliminares con los representantes de la empresa para tratar el tema de una posible indemnización, pero aún no se ha llegado a un acuerdo en concreto, a pesar de que hubo ofrecimientos y una contrapropuesta.

“Sin embargo, mi recomendación a mis patrocinados ha sido esperar los informes periciales preliminares para hablar sobre cosas concretas y con documentos oficiales. Formalmente aún no hay ningún acuerdo”, puntualizó.

Necesita apoyo

En tanto, Willy Méndez Ganoza, quien es uno de las personas que resultó gravemente herida y que aún permanece internado en la clínica San Pablo, aseguró ayer que la empresa sí está cubriendo sus gastos médicos.

No obstante, el tema que no lo deja tranquilo y lo mantiene todo el tiempo preocupado es que desde hace un mes no puede trabajar y no está generando ingresos para su familia.

“Yo soy comunicador social. Tengo mi agencia, pero desde hace un mes no puedo salir a hacer mis notas, mis reportajes, spot publicitarios. Tengo una familia y debo responder por ella”, contó.

En ese contexto, se ha emprendido una colecta para ayudar a Willy Méndez y se ha lanzado el número de Yape 913809211 para todas aquellas personas que deseen colaborar.

Correo trató de obtener la versión de algún representante de Real Plaza, pero desde el área de Imagen no hubo respuesta.