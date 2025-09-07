Un final alentador tuvo la angustiante espera en Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad. Luego de varias horas de intensas labores de rescate, los 10 trabajadores mineros que habían quedado atrapados tras un derrumbe en el socavón de la mina “Tres Amigos”, en la zona La Victoria, fueron liberados con vida a la 1:55 a.m. de este domingo 7 de setiembre.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad precisó que el número de atrapados fue de 10 y no de 15, como se informó inicialmente. Solo uno de los rescatados fue trasladado al centro de salud de Quiruvilca para una evaluación médica preventiva, mientras que los demás fueron dados de alta en el lugar.

El rescate fue posible gracias a la rápida coordinación entre los propios compañeros de los mineros, efectivos de la Policía Nacional, serenos de la comuna distrital de Quiruvilca y personal de la Red Integrada de Salud de Santiago de Chuco. En previsión de emergencias, se habían desplegado ambulancias desde Shorey, Quiruvilca y San José de Porcón hasta la zona del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la concesión minera en la que ocurrió el derrumbe opera de manera formal o informal.