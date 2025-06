El consejero por la provincia de Trujillo Robert de la Cruz habría infringido el Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad al difundir su imagen, a través de un banner, en una actividad oficial realizada por su despacho en las instalaciones del Consejo Regional de La Libertad.

VER MÁS: La Libertad: Robert de la Cruz rindió homenaje a “Usurpadora”

La posible infracción se habría dado el sábado 28 de junio, durante el reconocimiento que hizo de la Cruz a un grupo de artistas de talla internacional que llegaron a la ciudad para presentar una obra de teatro. Detrás de la mesa principal en donde se presentaron a las actrices se colocó una gigantografía con la imagen y nombre del consejero.

Norma

Tomás Alva, especialista en derecho electoral, señaló que el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) especifica “que ningún funcionario, de ninguna entidad estatal, puede aparecer con su nombre, foto o cargo en cualquier difusión dentro de una institución pública, como ha ocurrido en este caso concreto del consejero Robert de la Cruz”.

“El consejero también es abogado y es conocedor de la ley. Debe acatar las normas electorales y no hacer un marketing personal porque luego va a ser precandidato en una elección. De repente él pagó el banner con su dinero, pero ha utilizado un bien público (Consejo Regional), es entonces que se está usando infraestructura del Estado para difundir un marketing personal”, afirmó.

Se defiende

Robert de la Cruz, en respuesta, consideró que no cometió ninguna infracción porque el banner lo pagó con sus recursos personales y no incluyó elementos políticos que identifiquen al partido al cual está afiliado.

“La ley dice que no puedes utilizar recursos del Estado para promocionar tu imagen y el banner me ha costado 115 soles, que lo he pagado yo con mi dinero. No se ha utilizado ni equipos de sonido, ni sillas, no se ha utilizado nada, ha sido un gasto netamente privado y que, insisto, lo ha hecho mi despacho, no el Consejo Regional”, afirmó.