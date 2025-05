El 1 de mayo es feriado y, por lo tanto, no se trabaja, es lo que suelen decir algunos, pero la gran mayoría sabe muy bien que nada es más lejano a la realidad, porque si un día no se labora no habrá dinero para costear los gastos básicos dentro del hogar.

Es por eso que ayer, en el Día del Trabajo, muchos hombres y mujeres salieron a las calles de Trujillo a cumplir con su faena diaria.

Pocos se sintieron mal por no poder celebrar en medio de un jolgorio; al contrario, si hay algo que ellos sienten que los regocija es que con su trabajo y con mucha dignidad pueden llevar el pan de cada día a sus hogares y mantener a sus familias.

INDEPENDIENTE

Esa es la filosofía de Santos Valverde Pereda, una adulta mayor que desde hace 10 años vende golosinas en la cuadra 3 del jirón Pizarro.

“Para mí no hay feriado. No hay Día del Trabajador. Trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en este puesto y a veces no se gana los suficiente en un día, por eso hay que salir a laborar. Yo soy independiente y me puede ir cuando lo quiera, pero ahora tengo que trabajar, porque tengo que desayunar, almorzar y cenar”, manifestó.

En tanto, Juan Carlos Aguirre, un padre de familia que se gana la vida con el antiguo oficio de lustrabotas, dijo que siempre aprovecha los feriados para poder ingresar a la Plaza de Armas de Trujillo y conseguir más clientes, ya que en su puesto no acuden muchas personas.

“Tengo más de 40 años en este oficio y te puedo decir que ya no se gana como antes. Uno no se puede dar el lujo de no trabajar, pues el dinero siempre hace falta”, agregó.

Lo mismo piensan los obreros de una servis que es contratada por Sedalib. Ellos evitaron identificarse, pero dijeron que los llamaron para trabajar en una emergencia ocurrida en el sistema de alcantarillado en la cuadra 3 del jirón Bolognesi. “Estamos programados para hoy y hay que trabajar. Vamos a avanzar para irnos más pronto a casa”, dijeron.