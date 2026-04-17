Un soldado fue detenido acusado de robar un arma de fuego y dinero en efectivo de su superior al interior del cuartel Ramón Zavala de la 32a Brigada de Infantería del de Ejército del Perú, en Trujillo.

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El caso

Agentes de la División de Investigación Criminal Centro de la Policía atraparon a Patrick Leonel Eulogio Aguirre (21) luego de que el mayor del Ejército de iniciales H.D.S.V. denunciara que fue víctima de la sustracción de su pistola y 3,000 soles que guardaba en una caja fuerte que tenía en su oficina.

Los efectivos iniciaron las investigaciones y lograron establecer que Eulogio Aguirre sería el autor del robo, por lo que lo detuvieron.

Durante el interrogatorio, el mal soldado confesó su crimen y detalló que lo robado lo había encargado a un amigo, quien vivía en el centro poblado de San Carlos, en la provincia de Santa, en la región Áncash.

Los agentes de la Divincri se trasladaron hasta ese lugar y ahí se contactaron con un joven que entregó una caja que había encargado el soldado. Él dijo desconocer lo que había al interior.

Dentro del paquete la Policía encontró un arma de fuego marca Browning, tres cajas de municiones, un celular y 2,400 soles en efectivo.

El detenido fue trasladado a la Divincri, en donde se dio aviso al Ministerio Público para que se continúen las investigaciones por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado.