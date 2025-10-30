El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (Sitrasec), Carlos Bocanegra, cuestionó al alcalde Mario Reyna por ratificar como gerente de Seguridad Ciudadana a César Campaña. El dirigente también anunció que los afiliados al gremio que dirige se reunirán para acordar futuras protestas y exigir el cambio del funcionario.

En la víspera, el burgomaestre respaldó a Campaña a pesar de que, el 22 de octubre último, trabajadores acataron un plantón para solicitar su cese.

Incumplió

Carlos Bocanegra aseguró que el día que protestaron, el alcalde solicitó 15 días para realizar el cambio en esa área. Esto, según dijo, fue porque le mostraron evidencias de presuntas irregularidades que estarían ocurriendo en la gerencia.

“El alcalde se comprometió. Dijo que le demos 15 días para que evalúe quién puede ocupar ese cargo. Nosotros, como dirigentes, estamos supeditados a lo que los trabajadores quieran realizar y si ellos dicen que tenemos que salir de acá en 15 días, saldremos respaldando ese paro”, afirmó a Réplica Noticias.

Para el secretario general del Sitrasec, Mario Reyna estaría “jalando gerentes que están mostrando incapacidad en su gestión”.

El dirigente responsabilizó a César Campaña de que algunos autos patrulleros y motocicletas no salgan a patrullar en Trujillo distrito. Afirmó que habría unidades guardadas porque no se les realiza mantenimiento.

Además, criticó algunas adquisiciones hechas desde esa gerencia. Para él, por ejemplo, habría una presunta sobrevaloración en la compra de 200 chalecos antibalas. Según dijo, cada uno de ellos costó S/ 3,500 cuando su precio en el mercado sería de hasta S/ 2,200.

“Yo tengo pruebas, que salga el señor alcalde y me desmienta. Yo le he dicho en su cara al señor alcalde. No entiendo cuál es el interés de que este señor siga. La incapacidad está ahí, yo le he demostrado con hechos, pruebas del mal trabajo que está realizando”, aseveró.

No se metan

El alcalde Mario Reyna le respondió ayer al dirigente Carlos Bocanegra. Él aseguró que los trabajadores “tienen todo el derecho de movilizarse, salir y protestar; pero es el derecho del despacho de Alcaldía designar a sus funcionarios”.

“Yo no me meto cuando ellos hacen la designación de sus dirigentes sindicales, no me meto en las subvenciones que han logrado a través del tiempo en la municipalidad; entonces, les pido respeto también a las decisiones que pueda tomar la Alcaldía”, aseguró.