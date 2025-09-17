Agentes de la Sección de Investigación de Secuestros y Extorsiones detuvieron a un presunto integrante de la organización criminal “Los Pulas de la FM” cuando cobraba parte de los S/ 50 mil que le exigía como cupo a una persona de 62 años.

Miguel Ángel Paz Villareal (50), alias “Vito”, fue atrapado frente al inmueble de su víctima, situada en la tercera cuadra de la calle 29 de Agosto, en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo.

La Policía informó que tras labores de inteligencia y negociación lograron pactar con el extorsionador un primer pago de S/ 5 mil. Es así que el delincuente dijo que llegaría hasta el frontis de la casa del adulto mayor para recibir el dinero.

Fue ahí cuando los detectives lo atraparon recibiendo un sobre que contenía los billetes. En su poder también se le halló un equipo celular y una tarjeta SIM que, según la PNP, estarían “vinculados directamente al hecho delictivo”.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de El Porvenir, que investigará a alias “Vito” por el delito de extorsión agravada.