El Concejo de la Municipalidad Distrital de El Porvenir aprobó por unanimidad la ampliación hasta el 14 de diciembre del funcionamiento de la “Calzaferia de El Porvenir 2025”, que dinamiza la economía de más de 120 empresarios del calzado y artesanía.

El alcalde Juan Carranza Ventura señaló que de esta manera se amplía la ordenanza N° 006-2015 -MDEP, que permite la realización de este evento en las cuadras 12 y 13 de la avenida Pumacahua, de 9 de la mañana a 10 de la noche.

“Aquí están los productores exhibiendo el calzado, ahora queremos que el Perú y las diferentes regiones del país vengan a comprar. Hay calzado de caballero, dama y niños, hasta el 14 de diciembre”, precisó.

El certamen empresarial es clave para dinamizar la economía local, con una proyección de ingresos superiores a tres millones de soles, gracias al trabajo articulado entre la municipalidad, los empresarios y la ciudadanía.

Carranza destacó además que este esfuerzo conjunto contribuye a fortalecer el posicionamiento de El Porvenir como la capital del calzado peruano.

La CalzaFeria El Porvenir es uno de los eventos comerciales más importantes de la región. Se han habilitado zonas gastronómicas, para artesanías y realización de espectáculos artísticos y musicales, convirtiendo esta edición en una auténtica fiesta para toda la comunidad.