La “Calzaferia El Porvenir 2025”, que se realizará del 22 de noviembre al 7 de diciembre, espera superar la venta del millón de pares de calzado.

“Estamos aquí junto a la Gerencia de Desarrollo Económico para trabajar unidos y enfrentar la crisis económica que aún afecta a nuestros zapateros”, expresó Juan Carranza Ventura, alcalde del distrito zapatero.

Para este año, la Calzaferia se realizará en las cuadras 12 y 13 de la avenida Pumacahua, en El Porvenir. Además, los empresarios del sector calzado destacaron que se espera comercializar más de un millón de pares de calzado para damas, caballeros y niños, con miras a abastecer la demanda de las próximas estaciones del año.

Asimismo, la autoridad porvenireña reafirmó el compromiso municipal con el crecimiento del sector.

“Hoy consolidamos, en esta conferencia de prensa, nuestro respaldo a los emprendedores de El Porvenir, quienes durante años han impulsado el desarrollo productivo y generado divisas para el país”, sostuvo.

El burgomaestre precisó que la Calzaferia será un espacio clave para dinamizar la economía local, con una proyección de ingresos superiores a tres millones de soles, gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad, los empresarios y la ciudadanía. Destacó además que este esfuerzo conjunto contribuye a fortalecer el posicionamiento de El Porvenir como la capital del calzado peruano.