El exalcalde de El Porvenir Paúl Rodríguez Armas lanzó duras críticas contra el actual burgomaestre de ese distrito, Juan Carranza Ventura, quien en las últimas semanas ha sido protagonista de diversos videos “virales” en los que se le observa bailando y participando de actividades sociales en las que —en algunos casos— se visualiza el consumo de alcohol.

El Porvenir es, desde hace al menos 20 años, uno de los distritos más convulsos del país y cuna de algunas de las organizaciones criminales más avezadas que operan en La Libertad y otras regiones.

POSTURA

“El alcalde [Juan Carranza] debe dejar el licor, el baile y empezar a trabajar por el bien de los pobladores, que reclaman un alcalde de verdad”, expresó Paúl Rodríguez, según declaraciones que recoge el portal periodístico Causa Justa.

De acuerdo con el mismo medio, Juan Carranza, militante de Alianza para el Progreso (APP) y de 52 años de edad, es responsable no solo de la inseguridad ciudadana que acusa el distrito zapatero, sino también de la falta de proyectos de envergadura que ayuden a mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta parte de Trujillo.

En ese sentido, Paúl Rodríguez cuestionó que la actual autoridad edil de El Porvenir “ande de tiktoker” y mostrándose en la redes sociales de una forma que no corresponde al cargo que ocupa.

Ante los graves problemas que aqueja su distrito, el exburgomaestre instó a Carranza a “ponerse a trabajar” en los 13 meses de gestión que le quedan.

SHOW

El último video en el que se observa bailando “a raja tabla” a Juan Carranza fue publicado minutos después del atentado que sufriera la semana pasada el tiktoker “Tío Winner” (Cristian Flores), en la avenida Miraflores, en Trujillo.

En la imágenes, se ve al alcalde zapatero bailando a todo ritmo, hecho que ha alimentado las críticas contra su gestión.

De acuerdo con algunas informaciones, el video fue grabado apenas minutos antes del atentado que terminó con la vida a balazos de un agente de seguridad y amigo del referido tiktoker.

“Y es de APP por ‘siaca’. Estos [...] solo se dedican a bailar, mientras sus distritos viven abandonados”, comentó un conocido promotor cultural en sus redes sociales.