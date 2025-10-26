De acuerdo a los reportes policiales, el distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo, es uno de los que registra un mayor índice de violencia. En lo que va del año se han perpetrado en sus calles ocho asesinatos a balazos y organizaciones criminales como “Los Pulpos” y “La Jauría”, se disputan el predominio por la extorsión a empresarios y transportistas de la zona.

Sin embargo, eso parece no quitarle el sueño ni las ganas de bailar al alcalde Juan Carranza Ventura, quien, presuntamente, prioriza el divertimento antes de asumir su responsabilidad y lograr concretar un proyecto para reforzar la seguridad ciudadana en su distrito. Al menos eso se deduce de un video que circula en redes sociales donde se le ve al burgomaestre zapateando al son de un huayno en una reunión social.

A LAS CIFRAS. Pero, ¿cuánto es el presupuesto que tiene para invertir en seguridad ciudadana? Pues bien, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la gestión de Juan Carranza se le asignó este 2025 un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/5,224,358, y a la fecha ha invertido S/3,734,905. Es decir, ha ejecutado el 71.5%.

Sin embargo, el detalle está en que ese dinero solo se ha gastado en combustible para las camionetas del serenazgo.

Ahora bien, a pesar de que la participación de la ciudadanía en la prevención de hechos delictivos es determinante, en la gestión de Juan Carranza solo se ha destinado S/1,000 para ese fin y en lo que va del año se ha invertido S/500 en organizar y capacitar a la comunidad. Una cifra ínfima e irrisoria.

VIAJERO. Otro detalle que ha puesto al alcalde Juan Carranza en la mira de la ciudadanía son los viajes que realiza al extranjero y que lo aleja del distrito, incluso, por semanas. Por ejemplo, el 15 de julio de este año viajó a China para participar en el Seminario de Construcción de Ciudades Inteligentes para Perú. Permaneció en ese país 14 días.

Luego, el 18 de agosto viajó a Chile, para participar durante dos días en un evento que realizó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Juan Carranza también hizo una travesía por Bolivia para estar presente en un evento denominado “Municipios Saludables de la Región de las Américas”. La actividad se desarrolló del 7 al 9 de octubre.

En noviembre de 2023, el alcalde de El Porvenir agarró maletas y se fue a La Habana Cuba, a fin de participar del evento en el que se abordó temas de salud.

ESPERA. Correo se contactó con el alcalde Juan Carranza y de manera escueta dijo que durante su gestión sí se ha dado prioridad a la seguridad ciudadana. Comentó que se ha elaborado un proyecto por S/17 millones para instalar 200 cámaras de vigilancia en el distrito, pero la propuesta tiene que ser aprobada y financiada por el Ministerio del Interior. “Los estamos gestionando”, agregó.

La autoridad edil se excusó de seguir declarando alegando que se encontraba en el sepelio de un familiar cercano. Se comprometió a hablar con mayor amplitud posteriormente.