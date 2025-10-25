Martín Camacho Paz, titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), aclaró ayer que lo han invitado a participar en una lista para tentar la posibilidad de ser candidato al cargo de diputado por Alianza para el Progreso (APP), pero que eso no significa que ha descuidado su labor como funcionario regional.

VER MÁS: La Libertad tiene cuatro candidatos presidenciales

El gerente ofreció estas declaraciones después de que algunos consejeros regionales pidieron a la gobernadora Joana Cabrera lo retire del cargo, para que su lugar lo ocupe una persona que esté concentrada plenamente en su trabajo.

“No se puede decir ya soy candidato, porque no lo soy. Aún resta el proceso de las elecciones internas y cuando termine eso se sabrá si podemos ser candidatos y obtener un número. Que salgan a decir que ya tengo un número, como he visto por ahí, es irresponsable, es ambiguo”, manifestó.

Camacho descartó que esté distraído en una presunta campaña electoral.