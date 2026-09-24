El certificado de defunción de Virgilio Asto García, de 71 años, establece que el candidato a regidor de la Municipalidad del Centro Poblado de Menocucho por el movimiento independiente Gota de Esperanza murió por asfixia mecánica por sumersión.

Como informó Correo, el cuerpo sin vida del político fue hallado dentro de un costal que dejaron abandonado en una acequia del sector El Bosque, en el distrito de Laredo, Trujillo.

VER MÁS| Trujillo: balean a empresario y le roban S/ 196,000

Ahogado

El portal INVESTIGA tuvo acceso al certificado de defunción. Este documento consigna como causa de muerte “asfixia mecánica por sumersión”. Es decir, Asto García falleció por falta de oxígeno porque un líquido habría ingresado por su nariz y boca.

Las primeras sospechas apuntan a que a la víctima podría haber sido ahogada en la misma acequia en donde se le encontró. Sin embargo, serán las diligencias fiscales y policiales las que determinarán si el deceso está relacionado a un hecho violento o se trató de un accidente. Además, se establecerá quiénes son los presuntos responsables.

Fuentes de la Policía indicaron que, para esclarecer el caso, los investigadores realizaron pericias en el lugar en donde se halló el cuerpo y tomaron testimonio de familiares y personas que conocían al político.

Asto García era un luchador social que buscaba mejoras para su centro poblado. Una de sus últimas denuncias estuvo relacionada con presuntos cobros irregulares en un peaje informal que se colocó en la zona.

Legado

Asto García era un luchador social que buscaba mejoras para su centro poblado. Una de sus últimas denuncias estuvo relacionada con presuntos cobros irregulares en un peaje informal que se colocó en la zona. Justamente este tipo de preocupaciones hicieron que postule a regidor de Menocucho por el movimiento Gota de Esperanza.

El postulante a alcalde por esa agrupación, Segundo Alayo Villanueva, lamentó el deceso y aseguró que sus propuestas no quedarán en el olvido. “No puedo reemplazar tu presencia ni ocupar el lugar que dejas, pero sí puedo continuar caminando por ese camino que tantas veces compartimos: trabajar y gestionar por el bienestar de nuestros vecinos”, posteó en sus redes sociales.