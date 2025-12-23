Restan solo días para finalizar el 2025 y, mediante sendos informes de visita de control elaborados por la Contraloría General de la República, se ha puesto en evidencia que cinco colegios de la provincia de Trujillo, que están bajo la jurisdicción de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), presentan deficiencias en su infraestructura y carecen de servicios básicos.

Uno de los primeros centros educativos visitados por la Contraloría fue la Institución Educativa Nº 80033 José Olaya Balandra, situado en el distrito de Huanchaco.

De acuerdo al Informe de Visita de Control Nº 25804-2025, se detectó que el cerco perimétrico presenta un deterioro significativo que podría generar riesgo de colapso y comprometer la integridad de la comunidad educativa. Sumado a ello, hay siete aulas que fueron declaradas inhabitables y no se habilitaron módulos prefabricados para atender a los estudiantes que se quedaron sin salones.

También se observó que el colegio no cuenta con zonas protegidas destinadas a actividades al aire libre. Los alumnos están expuestos a la radiación solar.

Además, en el referido centro educativo, no se cuenta con los servicios de teléfono ni internet.

Grave

Otro plantel visitado por la Contraloría fue el N°80081 Julio Gutiérrez Solari, ubicado en el centro poblado El Milagro, en Huanchaco.

Según el Informe de Visita de Control Nº 25805-2025, se detectaron fisuras en los techos de las aulas que pueden generar el riesgo de colapso. También se observó falta de mantenimiento de las paredes; además de insuficiente número de mesas y sillas en condiciones inadecuadas para los estudiantes. Tampoco cuenta con servicios de teléfono e internet.

De la misma manera, fiscalizadores también recorrieron los ambientes del centro educativo N°80824 José Carlos Mariátegui, el distrito de El Porvenir. En el Informe de Visita de Control Nº 25802-2025 se señala que se detectaron fisuras y humedad en los muros de las aulas. También se visualizó huecos en el piso del patio y en los techos de los salones. Además, se encontró un extintor con el contenido vencido.

En los servicios higiénicos, asimismo, no se encontró ningún ambiente implementado para personas con discapacidad.

Una situación parecida verificó el órgano de control en el colegio N° 211 Santísima Niña María, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

En el Informe de Visita de Control Nº 25801-2025, se detalló que se observó humedad y fisuras en muros de las aulas. También falta de mantenimiento de puertas y techos, no cuenta con internet y la infraestructura no está diseñada para permitir el libre desplazamiento de personas con discapacidad.

La quinta institución educativa visitada por la Contraloría fue la N° 80029 Mariano Melgar, ubicado en el distrito de El Porvenir. De acuerdo al Informe de Visita de Control Nº 25803-2025, se detectaron deficiencias en la infraestructura, no cuenta con internet y el extintor no sirve.