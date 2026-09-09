En sesión extraordinaria de concejo, el alcalde de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, tomó juramento a tres nuevos regidores que asumirán temporalmente sus funciones debido a la participación de los titulares en las próximas elecciones municipales del 4 de octubre.

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Ellos son Irvin Enrique Rodríguez Zavaleta, quien sustituirá a Nelly Roxana Beltrán Vílchez; Edilfonza Soledad Otoya Mendoza, en reemplazo de Junior Alonso Aguirre Álvarez; y Félix Fernando Quipas Huaylla, que ingresó por Johana Elizabeth Oloya Sánchez.

Tras prestar juramento, los nuevos integrantes del concejo municipal expresaron su compromiso de trabajar por el bienestar, progreso y desarrollo del distrito, poniendo especial atención a las necesidades de las familias en situación de pobreza y extrema pobreza.

El alcalde Juan Carranza, luego de tomar juramento a los nuevos regidores, destacó la importancia de trabajar de manera conjunta y con un mismo objetivo en beneficio de la población.

“Tenemos el compromiso de trabajar unidos por nuestros vecinos y garantizar la continuidad de los proyectos destinados a las familias más necesitadas”, manifestó la autoridad edil.

Convenio

Durante la misma sesión, el concejo aprobó por unanimidad la suscripción de un convenio con la Municipalidad Distrital de Laredo, con la finalidad de coordinar con el Gobierno Regional de La Libertad las acciones necesarias para impulsar la futura ejecución de la obra de la avenida Antonio Rivero, con la participación y seguimiento de vecinos de la zona.

Juan Carranza señaló que esta aprobación permitirá avanzar hacia la ejecución de una obra que ha sido postergada durante más de 40 años.